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Amasya Festivali’nde Türk Okçuluğu Gösterisi Yapıldı

AMASYA FESTİVALİNDE GELENEKSEL OKÇULUK GÖSTERİSİ

Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde, Geleneksel Türk Okçuluk Gösterisi gerçekleştirildi. Bu etkinliğe Amasya Valisi Önder Bakan da katıldı ve geleneksel kıyafetler ile ok atışları yapıldı.

VALİ BAKAN’IN AÇIKLAMALARI

Vali Bakan, Türk okçuluğunun yalnızca bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda milletin karakterini ve tarihsel duruşunu yansıttığını ifade etti. Vali Bakan, “Geleneksel Türk okçuluğu, yalnızca bir savaş tekniği değil; medeniyetimizin, kültürümüzün, tarihimizin aynasıdır. Bu gelenek, Mete Han’dan Fatih Sultan Mehmet’e, Yavuz Sultan Selim’den Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e uzanan bir devlet aklının, stratejik zekanın ve ruh terbiyesinin yansımasıdır” şeklinde konuştu.

PROFESYONEL OKÇULAR PERFORMANS SERGİLEDİ

Daha sonrasında etkinlik alanında oluşturulan atış noktalarında profesyonel okçular, izleyicilere performanslarını sergiledi. Bu gösteri, geleneksel sporların önemini vurgulamak ve Türk kültürünü yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi.

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