Amasya Göynücek’te 3.1 Büyüklüğünde Deprem

Amasya’da Meydana Gelen Deprem

Amasya’nın Göynücek ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İlk belirlemelere göre Amasya Valiliği, herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Depremin Derinliği ve Şehir Merkezindeki Etkisi

AFAD’ın paylaştığı verilere göre, deprem 21 Mart 2025 tarihinde saat 22.53’te meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.77 kilometre olarak tespit edildi. Bu durum, depremin şehir merkezi dahil olmak üzere geniş bir alanda hissedilmesine sebep oldu.

Valilik Açıklaması

Amasya Valiliği, depremle ilgili yaptığı açıklamada, “21 Mart 2025 günü saat 22.53’de merkez üssü Göynücek ilçemiz olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir” dedi.