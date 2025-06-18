Amasya Kadın Giyim Projesi Başladı

AMASYA KADIN GİYİM KÜLTÜRÜ PROJESİ BAŞLADI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı 2. döneminde desteklenerek hayata geçirilen “Geçmişten Geleceğe 19 Yüzyıl Amasya Kadın Giyim Kültürünün Araştırılması ve Kadın Eliyle Yaşatılması Projesi”, Amasya’nın değerli kültürel mirasını gün yüzüne çıkaracak. Proje, Amasya İl Özel İdaresi tarafından sunulmakta ve 19. yüzyıl kadın giyim kültürünün detaylarının belgelenmesi, kadın emeğiyle yeniden canlandırılması ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

KÜLTÜREL MİRAS BELGELENİYOR

Altı ay sürecek danışmanlık süreci çerçevesinde, 1801-1880 yılları arasında oluşturulmuş 33 adet Amasya Şer’iyye Sicili defteri incelenecek. Bu arşiv çalışmalarıyla birlikte, o dönemin kadınları tarafından tercih edilen kumaş türleri, giyim unsurları, başlıklar, takılar ve ev eşyaları üzerinden sosyal yapının analizi yapılacak. Terekeler kullanılarak, kadınların ekonomik durumları ve toplumsal statüleri değerlendirilecek.

EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENECEK

Elde edilen veriler doğrultusunda, geleneksel el sanatlarını canlandırmayı amaçlayan eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Özellikle kumaş işçiliği ve takı yapımı alanlarında kadın istihdamının artırılması planlanıyor. Projenin uygulama süreci, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle arasında imzalanan sözleşme ile başlamış durumda.