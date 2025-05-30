Amasya Mihri Hatun Anaokulunda Oyun Şenliği Düzenlendi

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Amasya Mihri Hatun Anaokulu’nda Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, yıl sonu etkinliklerinin ardından okulun bahçesinde geleneksel çocuk oyunları oynadı. Şenliğin amacı, geleneksel oyunları gelecek nesillere aktarmak ve yaşatmak olarak belirlendi.

ETKİNLİKTE YER ALAN OYUNLAR

Etkinlikte, çuval yarışı, minder kapmaca, körebe ve mendil kapmaca gibi çeşitli oyunlar gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, unutulmaya yüz tutan bu oyunları yeniden hatırlatmak ve kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere taşımak için bu tür bir etkinlik düzenlendiğini ifade etti.

PROGRAMDA KİMLER YER ALDI

Şenliğe, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Herkesin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, öğrencilere keyifli anlar yaşattı.