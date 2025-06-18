Amasya’nın Kadın Giyim Kültürü Araştırılıyor

PROJE TANITIMI VE HEDEFLERİ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı’nın ikinci döneminde destek bulan “Geçmişten Geleceğe 19 Yüzyıl Amasya Kadın Giyim Kültürünün Araştırılması ve Kadın Eliyle Yaşatılması Projesi”, Amasya’nın kültürel mirasını gün yüzüne çıkarma amacını taşıyor. Amasya İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen bu proje, 19. yüzyıla ait kadın giyim kültürünün belgelenmesini, kadın emeğiyle yeniden yaşatılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor.

ARAŞTIRMA SÜRECİ VE İÇERİĞİ

Projenin danışmanlık süreci altı ay boyunca devam edecek ve 1801–1880 yılları arasında kullanılan 33 adet Amasya Şer’iyye Sicili defteri incelenecek. Bu arşiv çalışmaları doğrultusunda, dönemin kadınlarının kullandığı kumaş türleri, giyim unsurları, başlıklar, takılar ve ev eşyaları üzerinde sosyo-kültürel bir analiz yapılacak. Elde edilen veriler ile birlikte, kadınların ekonomik durumları ve toplumsal statüleri terekeler aracılığıyla değerlendirilecek.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE KADIN İSTİHDAMI

Toplanan veriler ışığında, geleneksel el sanatlarını canlandırmayı hedefleyen eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Özellikle kumaş işçiliği ve takı yapımı alanlarında kadın istihdamının artırılması amaçlanıyor. Projenin uygulama süreci, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle arasında imzalanan sözleşme ile resmi olarak başlamış oldu.

KÜLTÜREL MİRA VE KADIN EMEĞİ

Bu proje, sadece Amasya’nın 19. yüzyıl kadın giyim kültürünü yaşatmakla kalmayacak, aynı zamanda kadınların ekonomik özgürlüğüne ve istihdamına katkı sağlayacak. Amasya’nın kültürel mirasının önemi; gelecek nesillerin bu değerleri tanıması ve sahip çıkması açısından kritik bir konudur.