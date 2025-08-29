Amasya’nın Kızılkışlacık Köyünde Yangın

ORMAN YANGINI BÜYÜK HASARA NEDEN OLDU

Amasya’nın merkezine bağlı Kızılkışlacık köyü, Başyurt Yaylası’nda gerçekleşen orman yangını 35 hektarlık bir alanı etkiledi. Yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alındı. Yangın, dün saat 11.07 sularında başladı ve AFAD’ın koordinasyonunda, 1 helikopter, 17 arazöz, Orman Bölge Müdürlüğü, merkez itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahale ile söndürüldü.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Yangında 35 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, söndürme çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor. Amasya Valiliği, yaptığı açıklama ile vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve orman ile arazi yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları yönünde bir çağrıda bulundu.