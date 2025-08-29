Haberler

Amasya’nın Kızılkışlacık Köyünde Yangın

ORMAN YANGINI BÜYÜK HASARA NEDEN OLDU

Amasya’nın merkezine bağlı Kızılkışlacık köyü, Başyurt Yaylası’nda gerçekleşen orman yangını 35 hektarlık bir alanı etkiledi. Yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alındı. Yangın, dün saat 11.07 sularında başladı ve AFAD’ın koordinasyonunda, 1 helikopter, 17 arazöz, Orman Bölge Müdürlüğü, merkez itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahale ile söndürüldü.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Yangında 35 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, söndürme çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor. Amasya Valiliği, yaptığı açıklama ile vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve orman ile arazi yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları yönünde bir çağrıda bulundu.

Altınordu, İskenderunspor’la Karşılaşacak

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ikinci haftada İskenderunspor ile karşılaşacak. Maç, Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda saat 16.30'da yapılacak.
Damal’da Çiftçiler Patoz İşlemine Başladı

Damal'daki çiftçiler, kış hazırlıkları doğrultusunda arpa ve buğdayları patozdan geçirerek saman üretimi yapıyor. Sıcak havaya rağmen hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için zorlu bir çalışma sürdürüyorlar.

