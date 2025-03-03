Amasya’nın Misket Elması ve Bamyasına AB Başvurusu

AB COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ BAŞVURUSU

Amasya’nın meşhur misket elması ve çiçek bamyasına Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili almak için başvuru yapıldı. Bu tarihi şehrin simgesi olan ve vitamin deposu iki ürünün 2026 yılı içinde tescil edilmesi hedefleniyor. Misket elması 2 bin yıldır yetiştiriliyor. Çiçek bamyası ise arkeolojik kazılarda 2 bin yılı aşkın süredir yer aldığı belirlenen, bir tarafı kırmızı diğer tarafı yeşil olan bir bitki. Amasya misket elması ile çiçek bamyası, yöre halkı tarafından ‘çeyrek altın’ olarak adlandırılıyor. Her iki ürün de ekonomik değerini kaybetmeden, ününü sınırların ötesine taşıyor.

ÜRÜNLERİN EKONOMİYE KATKISI

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, “Amasya çiçek bamyasının ardından Amasya misket elması için de Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusunu yaptık. 2026 yılı içinde ikisinin de tescilinin geleceğini düşünüyoruz” diye ifade etti. Amasya’da 5 bin 500 dekarlık alanda ekilen çiçek bamyası, 2 bin 500 ton üretimle ekonomiye yıllık 367 milyon TL katkı sağlıyor. Misket elması ise 3 bin 500 dekar alanda yetiştiriliyor ve 2 bin 500 tona yakın üretimiyle yaklaşık 150 milyon TL civarında bir katkı sunuyor.

SAĞLIK FAYDALARI

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, AB coğrafi işaret tescilinin alınmasının iki ürünün daha çok tanınmasına ve pazarlanmasına olumlu etkiler yaratacağını vurguladı. Çetin, “Birçok yerde satılan elmalar farklı olmalarına rağmen ‘Amasya misket elması’ denilerek satılıyor. Amasya misket elmasının sindirimden tutun da cilt güzelliğine kadar birçok faydası var. Bu elmayı bir defa yiyen diğer elmalarla olan farkını çok net anlayabilir” dedi. Çiçek bamyası ise yaz boyunca üreticiler tarafından sabah erken saatlerde çiçeğiyle toplanıyor ve daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilip kurumaya bırakılıyor.

PAZARDAKİ FİYATLAR

Yaş ve kuru olarak yurdun dört bir yanına pazarlanan çiçek bamyası, özelikle Konya gibi illerde düğün yemeklerinin vazgeçilmezi olarak biliniyor. Çiçek bamyasının gıda olarak oldukça değerli olduğunu belirten Müdür Çetin, “Besleme değeri olarak neredeyse etten daha yüksek. Türkiye’nin çiçek bamyası ihtiyacını büyük oranda Amasya’mız karşılıyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, iş yeri sahibi Ömer Balkar, misket elmanın kilosunu 60 TL’den, çiçek bamyasının kurusunun kilosunu ise 3 bin TL’den sattıklarını belirterek, “Bamyanın fiyatı çok yükseldi. Gram altınla yarışıyor” dedi. Taşova bamya pazarında toptan kilosu 2 bin 800 TL’den satılırken, perakende fiyatı ise 3 bin TL’nin üzerine çıkıyor.