Amasya’nın Taşova İlçesinde Kaza Meydana Geldi

OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPMASI

Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda bir otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Edinilen bilgilere göre, E.H. (48) yönetimindeki 05 HR 345 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Arpaderesi köyü mevkiinde yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

KAZA YERİNE SAADECE YARDIM EKİPLERİ GİTTİ

Kazanın hemen ardından durum yetkililere bildirildi ve kaza yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaralanan sürücü E.H. ile birlikte otomobilde bulunan F.H. (40), Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

Mili Savunma Bakanı İncelemeler Yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Teknofest Mavi Vatan etkinliğine yönelik inceleme ve denetim gerçekleştirdi.
Çin’de Fuar Başladı, İleri Teknoloji

Changchun'da gerçekleştirilen fuarda, insansı robotlar ve yenilikçi enerjili otomobiller gibi yüksek teknoloji ürünleri dikkatleri üzerine çekti.

