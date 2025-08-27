Haberler

Amasya’nın Taşova’sında Motosiklet Kazası

OLAY YERİNDEKİ KAZA

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, otomobille yaptığı çarpışma sonucunda yaralandı. İ.Ş. idaresindeki 05 ADH 981 plakalı motosiklet, Yemişen mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde, Ö.K. yönetimindeki 52 AEE 171 plakalı otomobille çarpıştı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından, durumun 112 Acil Servis’e bildirilmesiyle birlikte sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hızlıca Taşova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

