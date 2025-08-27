Amasya Tarım Ekipleri Kontrol Yaptı

MEYVE HASTALIKLARI VE ZARARLILARIYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, meyve hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde il genelindeki çeşitli bahçelerde incelemelerde bulunuyor. Müdürlüğün ilgili birimleri, yapılan denetimlerde Akdeniz meyve sineği ve elma iç kurdu zararlısına karşı yerleştirilen feromon tuzakların kontrollerini gerçekleştiriyor.

TUZAK KONTROLLERİ VE ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ

Yetkililer, bu tuzakların haftalık olarak düzenli bir şekilde kontrol edildiğini duyuruyor. Üreticilerin verim kaybı yaşamaması adına bu çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ediyor.