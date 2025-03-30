Amasya Valisi: Birlik İçin Bayramı Fırsat Bilin

BİRLEŞME VE DAYANIŞMA MESAJI

Amasya Valisi Önder Bakan, Ramazan Bayramı’nın önemine dikkat çekerek “Bu bayramı birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli, büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını almalı, akrabalarımızla, komşularımızla birlikte olarak milli ve manevi geleneklerimizin yaşatılmasına özen göstermeliyiz” ifadelerini kullandı. Ramazan-ı Şerif’in ardından bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Vali Bakan, bayramların toplumsal yaşamda sahip olduğu değerin altını çizdi.

TOPLUMSAL KAYNAŞMA GÜNLERİ

Vali Bakan, bayramların mutluluğun paylaşıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği müstesna günler olduğunu belirtti. “Toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramlarımız, dargınlıkların unutulmasına zemin hazırlıyor. Bu bayramı birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli” diyerek geleneklerin yaşatılması gerektiğine vurgu yaptı. Sultan II. Bayezid Camii’nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Vali Bakan, toplumsal dayanışmaya dair mesajlarını yineledi.

BARIŞ VE HUZUR DUALARI

Bakan, “Kıymetli Amasyalı hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuşarak, bayramın herkes için hayırlı olmasını diledi. Bu tür etkinlikler ve dualar, toplumda barış ve birlik duygusunu pekiştiriyor.