Amasya Valisi Önder Bakan Ziyareti Gerçekleştirdi

AMASYA VALİSİ’NİN HAMAMÖZÜ ZİYARETİ

Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesine düzenlediği ziyaret sırasında bir dizi inceleme gerçekleştirdi. Bu ziyaretinde Vali Bakan’a, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan ve Amasya Milletvekili Haluk İpek eşlik etti.

ŞEHİTLER İÇİN DUA VE GÜREŞÇİ KABRİ ZİYARETİ

Ziyaret programı çerçevesinde, milli güreşçi Hamit Kaplan’ın kabri ve müzesi de ziyaret edildi. Burada, şehitlerimiz için dua okundu. Daha sonra Vali Bakan, ilçede faaliyet gösteren bir gıda işletmesinin yeni üretim tesisinin inşaatında detaylı incelemelerde bulundu.

TESCİL VE YATIRIMLARIN ÖNEMİ

Vali Bakan, yapımı süren tesis hakkında yetkililerden bilgi alarak, ilçenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak olan yatırımların önemini belirtti.