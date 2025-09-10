Haberler

Amasya Valisi Yurt Ziyareti Gerçekleştirdi

AMASYA VALİSİ’NDEN YURT ZİYARETİ

Amasya Valisi Önder Bakan, Sultan Bayezid Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek burada çeşitli incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında, öğrencilerin barınma koşulları, sosyal alanlar ve yeni döneme yönelik hazırlıklar detaylı bir şekilde gözlemlendi.

ÖĞRENCİLERİN HUZURU ÖNEMLİ

Vali Bakan, yaptığı açıklamada “Şehrimize gelen öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için yurtlarımızdaki hazırlıklarımızı tamamladık. Amasya’mızda güzel ve başarılı bir üniversite dönemi geçirmelerini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında, Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Osman Ercan da Vali Bakan’a eşlik etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Sur’da 5 Katlı Depoda Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir ayakkabı deposunda elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın, 22 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Haberler

Hz. Peygamber Ve Aile Ahlakı Konferansı Yapıldı

Siirt'te düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 'Hz. Peygamber ve Aile Ahlakı' konferansı gerçekleştirildi. Diyanet Yetkilisi, aile yapısının ve dini değerlerin korunmasının önemini belirtti.

