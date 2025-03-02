Amasyaspor, Beykoz İshaklı’yı 3-1 Mağlup Etti

Amasyaspor, 3. Lig 2. Grup’ta 22. hafta maçında Beykoz İshaklı Spor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Mücadele, 12 Haziran Stadyumu’nda gerçekleşti. Maçın hakemliği Ali Rıza Altunbakır, Niyazi Atakan Ataseven ve Hakan Tunç üstlendi.

MÜCADELEDEKİ KADROLAR

Amasyaspor’un kadrosunda Serkan Demirkol, Muhammed Enes Doğan, Oğuzhan Doğan (Alihan Kalkan dk.78), Erçin Ilgaz, Fatih Kıran (Ahmed Kağan Gürbüz dk.78), Yunus Emre Aydemir (Deniz Erdoğan dk.63), Aslan Gök, Buğra Çağlıyan, Hakan Olkan, Burak Özdemir (Hasan Türkyılmaz dk.46) ve Batuhan Er (İsmail Türkoğlu dk.90) yer aldı.

Beykoz İshaklı Spor ise Yasin Davuş, Baran Engül (Süleyman Çelik dk.62), Okan Baydemir, Fevzi Can Bozkuş (Atakan Akbulut dk.76), Emre Işık (Ali Kabahasanoğlu dk.63), Barışcan Işık Altunbaş (Yunus Emre Kefeli dk.88), Atalay Gürel, Mevlüt Çelik, Sinan Baki Usluer, Ferit Özler ve Onur Paksoy (Yunus Talha Kökçe dk.63) ile mücadele etti.

Amasyaspor’un gollerini Batuhan Er (dk.47 penaltı), Hasan Türkyılmaz (dk.87 penaltı) ve Deniz Erdoğan (dk.90+6) kaydetti. Beykoz İshaklı Spor’un tek golü ise Okan Baydemir’den geldi (dk.21 penaltı). Ayrıca, Amasyaspor’dan Buğra Çağlıyan ve Muhammed Enes Doğan, Beykoz İshaklı Spor’dan ise Okan Baydemir, Yasin Davuş ve Yunus Emre Kefeli sarı kart gören oyuncular oldu.