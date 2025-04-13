Amasyaspor, Uşakspor’u 1-0 Yendi

Amasyaspor, 3. Lig 2. Grup’ta Uşakspor ile karşılaştı ve 28. haftada sahasında 1-0 galip geldi.

MAÇIN DETAYLARI

Maç 12 Haziran Stadyumu’nda oynandı. Hakemler Eren Gökmen, Muhammet Oğuzhan Öztaş ve Turan Çelik, maç boyunca yönetimi sağladı. Amasyaspor’un kadrosunda Umut Keseci, Enes Salih Çavdar (Erçin Ilgaz dk.45), Muhammed Enes Doğan, Oğuzhan Doğan (Deniz Erdoğan dk.75), Berkay Arslan, Fatih Kıran (Burak Özdemir dk.88), Yunus Emre Aydemir, Aslan Gök, Buğra Çağlıyan, Hakan Olkan ve Batuhan Er (Ahmet Kağan Gürbüz dk.90) yer aldı. Uşakspor ise Mehmet Doğan (Can Türk dk.30), Doğancan Kılıç, Ercan Çifci, Ali Kuçik (Arda Karaca dk.70), Ayhan Taşlı (Mustafa Yılmaz dk.70), Ahmet Buğrahan Tuncay, Selçuk Alibaz, Bayduhan Taşova, Erol Zöngür ve Abdullah Balıkuv (Cihangin Çağlıyan dk.65), Emirhan Tak ile mücadele etti.

Berkay Arslan, 73. dakikada Amasyaspor’a galibiyeti getiren golü kaydetti. Maç sırasında Amasyaspor’dan Berkay Arslan, Hakan Olkan ve Deniz Erdoğan, Uşakspor’dan ise Ayhan Taşlı, Selçuk Alibaz ve Erol Zöngür sarı kart gördü.

Bu maç, Amasyaspor’un ligdeki önemli bir zaferi olarak kaydedildi.