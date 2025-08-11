Amatör Balıkçılar, Çayda Mahsur Kaldı

AMATÖR BALIKÇILAR ANİ SU YÜKSELİMİYLE MAHSUR KALDI

Giresun’un Örenkaya köyü yakınlarında bulunan Harşit Çayı’na giren amatör balıkçılar Arif Çiftçi ve Abbülrezzak Akbay, balık tutma amacıyla suya girdikleri anda beklenmedik bir şekilde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kıyıya geri dönemedi. Su içinde mahsur kalan balıkçılar, çaydaki bir kayaya tutunarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve yardım talep etti.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

İhbar üzerine, bölgeye hızla sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, botla çayda ilerleyerek Çiftçi ve Akbay’ı bulundukları yerden kurtardı ve güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, her iki amatör balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Kurtarma anları, AFAD’ın kamerasıyla kayda alındı.

VALİDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, kurtarma operasyonuna dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Vali, “Zamanında müdahale, kurtarılan 2 can. 112’den gelen ihbarla harekete geçen AFAD ekiplerimiz, Harşit Çayı’nda yükselen suda mahsur kalan 2 vatandaşımızı hızlı ve profesyonel bir operasyonla kurtardı. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde bir not ekledi.