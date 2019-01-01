TFF açıkladı! Maçlar iptal

Türkiye Futbol Federasyonu, son dönem yaşanan şiddet olayları nedeniyle 4,5 ve 6 Ocak tarihlerinde oynanacak amatör futbol maçlarının iptal edildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup’ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde olaylar çıkmış ve 17 yaşındaki bir taraftar hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından TFF de bu haftaki tüm amatör müsabakaları oynatmama kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle; bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör futbol müsabakaları TFF Amatör İşler Kurulu’nun aldığı karar ile oynanmayacak.”

TRT