“Amazon Hisse Fiyatı 9 Ayın Zirvesine Ulaştı”

AMAZON’UN HİSSELERİNDEKİ YÜKSELİŞ

Amazon, üçüncü çeyrek finansal raporlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte, Cuma günü son dokuz ayın en yüksek günlük performansına imza attı. Hisse fiyatı yüzde 7,6 artarak 200,50 dolara kadar yükseldi ve bu artış 2 Şubat’tan bu yana en yüksek günlük kazanç olarak kaydedildi. New York borsasında öğleden sonra 199 dolar seviyesinde işlem gören Amazon hisseleri, Temmuz’daki rekor kapanış seviyesine yüzde 1’den az bir düşüşle yaklaşmaya devam ediyor.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK BEKLENTİLERİ

Şirketin dördüncü çeyrek tahminlerinin Wall Street beklentileriyle uyumlu olması, yatırımcıların güvenini artırdı. Amazon’un gelir artışında en önemli katkıyı, bulut bilişim hizmetleri Amazon Web Services (AWS) sağladı. AWS, yapay zeka destekli yeniliklerle birlikte yüzde 19 oranında büyüme göstererek şirketin mali performansına önemli bir katkıda bulundu. CEO Andy Jassy, AWS’nin stratejik rolünü vurgulayarak, “2025 yılına kadar AWS’ye yapılacak 75 milyar dolarlık yatırım, yapay zeka teknolojilerinin gücüyle şekillenecek ve bu, Amazon için bir ömürde bir kez karşılaşılabilecek türden bir fırsat” şeklinde açıklamada bulundu.

VERİMLİLİK ARTIŞI VE YATIRIM FIRSATLARI

Şirketin maliyet verimliliği odaklı çalışmaları da olumlu sonuçlar elde etti. Bank of America analistlerine göre, Amazon, artan verimlilik sayesinde daha büyük yatırımlar yapma fırsatı bulacak ve bu da marjların 2025 yılına kadar genişlemesine katkıda bulunacak. Ayrıca, Amazon’un çevrimiçi mağazacılığındaki yıllık yüzde 7 büyüme, beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Analistler, müşteri hizmet maliyetlerindeki azalma ve güçlü reklam gelirlerinin şirketin genel performansını destekleyen unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

Kaynak: CNBC-E