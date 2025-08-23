Amazon Koruma İçin Bölgesel İşbirliği

BİLDİRİ KABUL EDİLDİ

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da gerçekleştirilen “5. Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Devlet Başkanları Zirvesi”, Bogota Bildirisi’nin kabulü ile son buldu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino’da basın mensuplarına açıklanan Bogota Bildirisi, Amazon ormanlarının korunmasına yönelik bölgesel taahhütleri içeriyor.

REGİYONAL TAHAHHÜTLER

Bildiride, Amazon havzasının korunması için bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği, iklim değişikliğine karşı ortak hareket edilmesi gerektiği ve yerli halkların haklarının gözetilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, su kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin korunması, uyuşturucu kaçakçılığı ile yasa dışı faaliyetlere karşı ortak güvenlik mekanizmalarının oluşturulması, sağlık, bilimsel araştırma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında işbirliği yapılması konusunda tarafların ortak taahhütte bulunduğu belirtiliyor.

BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI

Bildiride, Brezilya’nın Belem kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP30) önemi vurgulanıyor. Uluslararası toplumun somut taahhütlerde bulunması ve gerekli finansman desteğini ivedilikle hayata geçirmesi gerektiği ifade ediliyor.

ZİRVEYE KATILIMCILAR

OTCA Zirvesine, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Maria Jose Pinto ile birlikte Venezuela, Peru ve Surinam temsilcileri katıldı.