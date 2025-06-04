Amazon, North Carolina’ya 10 Milyar Yatırıyor

YATIRIM HEDEFİ

Amazon, ABD’nin North Carolina eyaletinde yapay zeka ve bulut çözümlerini genişletmek için 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Şirketin yaptığı açıklamada, bu yüksek bütçeli yatırımın, yapay zeka ile bulut bilişim teknolojilerini desteklemek amacıyla veri merkezi altyapısının genişletileceği belirtildi.

Amazon’un bu yatırımı ile en az 500 yeni yüksek vasıflı istihdam oluşturması bekleniyor. Ayrıca, Amazon Web Services (AWS) veri merkezi tedarik zincirinde binlerce yeni iş imkanının da sağlanması öngörülüyor. Yapılan açıklamada, bu yatırımın North Carolina’nın bir inovasyon merkezi olma konumunu güçlendireceğine dikkat çekildi. Amazon’un eyalete 2010 yılından bu yana toplamda 12 milyar dolarlık yatırım yaptığı bildirildi.