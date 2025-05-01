Amazon’un Satışları Yüzde 9 Arttı

NET SATIŞLARDAKİ ARTIRIM

ABD’li e-ticaret devi Amazon, bu yılın ilk çeyreğinde net satışlarını yüzde 9 artırarak piyasa beklentilerinin üzerine çıkardı. Şirket, 2025 yılının ocak-mart dönemine yönelik bilançosunu kamuoyuna duyurdu. Açıklanan verilere göre, Amazon’un net satışları bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 9 artış göstererek 155,7 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl bu rakam, 143,3 milyar dolardı.

KARDA BÜYÜME

Amazon’un net karı da yılın ilk çeyreğinde önemli bir artış kaydetti ve 17,1 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde şirketin net karı 10,4 milyar dolar civarındaydı. Ayrıca, e-ticaret devinin hisse başına karı, geçen yılın ilk çeyreğinde 98 sent iken, bu yılın ilk çeyreğinde 1,59 dolara çıktığı görüldü. Şirketin geliri ve karı, bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde sonuçlar elde etti.

Amazon, bu yılın ikinci çeyreği için 159 milyar dolar ile 164 milyar dolar arasında net satış hedeflediğini belirtti. Şirketin bilançosunda, tarifeler ve ticaret politikalarının şirketin gelecekteki beklentilerini etkileyebilecek unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.