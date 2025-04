Amazon’un TikTok İçin Son Dakika Teklifi!

TOPLANTI TARİHİ VE ÖNEMİ

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un geleceğini belirlemek amacıyla bu hafta içerisinde üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek. TikTok’un Amerika Birleşik Devletleri operasyonlarının satış süreci, ulusal güvenlik kaygıları dolayısıyla belirli bir zaman dilimine sıkı bir şekilde bağlı. Eğer 5 Nisan’a kadar bir anlaşma sağlanamazsa, 170 milyon Amerikalı kullanıcısı olan platform, ABD’de yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

REKABETİN ARTAN HIZI

The New York Times’a göre Amazon, TikTok’un tamamını satın almak için teklifte bulundu. Ancak bu alım yarışında yalnız değil. Financial Times, ABD’li girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz’in, Oracle liderliğindeki bir grup Amerikalı yatırımcıyla birlikte TikTok’a yatırım yapmak için görüşmeler sürdürdüğünü aktardı. Bu teklif, resmi başvuru süresinin sona ermesine az bir zaman kalırken, öne çıkan güçlü alternatiflerden biri olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz hafta, özel sermaye devi Blackstone’ın ByteDance’ın mevcut Çinli olmayan hissedarları olan Susquehanna International Group ve General Atlantic ile iş birliği yaparak TikTok’un ABD operasyonlarına yeni sermaye sağlamayı planladığı duyuruldu. Bu gelişmeler, TikTok’un ABD’deki geleceğini şekillendirecek kritik bir dönemece işaret ediyor.

TARİFE JESTİ VE STRATEJİK ADIMLAR

Başkan Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ByteDance’ın TikTok’u satması durumunda Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin hafifletilebileceğini belirtti. Bu durum, satış sürecinde Çin hükümetinin onayını almak amacıyla atılan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

SÜREÇTEKİ BELİRSİZLİKLER

TikTok’un ABD operasyonlarının satışı veya yasaklanması, teknoloji ve diplomasi dünyasında dikkatle izleniyor. Amazon’un son dakika teklifi, Oracle-Blackstone konsorsiyumu ve diğer olası alıcıların girişimleri, 5 Nisan’daki kritik son tarih yaklaşırken rekabeti artırıyor. Trump’ın bu hafta yapacağı görüşmeler, sürecin yönünü belirleyecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor.