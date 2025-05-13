Amazon Ve Humain, Suudi Arabistan’da Yapay Zeka Bölgesi Kuruyor

STRATEJİK ORTAKLIK YATIRIMI

ABD’nin önde gelen e-ticaret firması Amazon’un bulut bilişim kolu olan Amazon Web Services (AWS) ile Humain’in, Suudi Arabistan’da “AI Zone” (Yapay Zeka Bölgesi) kurmak amacıyla 5 milyar doları aşan bir stratejik ortaklık yatırımı gerçekleştirmeyi planladığı duyuruldu. Amazon tarafından yapılan açıklamada, AWS ve Humain’in, Suudi Arabistan’da ve dünya genelinde yapay zeka uygulamalarını hızlandırmak üzere bir yapay zeka bölgesi oluşturacakları belirtildi.

YAPAY ZEKA BÖLGESİ HEDEFİ

Bu bilgi doğrultusunda, AWS ve Humain’in Suudi Arabistan’da yeni bir yapay zeka bölgesi inşa etmek için 5 milyar doları aşan bir stratejik ortaklık yatırımı yapmak istediği ifade edildi. Açıklamada, kurulacak yapay zeka bölgesinin, türünün ilk örneği olacağı ve Suudi Arabistan’ın yapay zeka alanında dünya genelinde lider olma hedefini destekleyeceği kaydedildi.