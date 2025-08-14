Amazon Yağmur Ormanları Kuruma Sürecinde

ARAŞTIRMALAR KURUMA SÜRECİNİ GÖSTERİYOR

Yeni bir çalışmaya göre, Amazon yağmur ormanları iklim değişikliği ve ormansızlaştırma nedeniyle geri dönüşü olmayan bir kuruma sürecine girebiliyor. Bilim insanları, dünyanın ‘akciğeri’ olarak tanımlanan Amazon yağmur ormanlarının kritik bir dönüm noktasına yaklaştığını ve bu durumun tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini açıkladı. Uzmanlar, önümüzdeki yüzyılda Amazon’un yeşil ormanlarının yerini kurak bir savananın alabileceği uyarısında bulunuyor. Bu değişimin, iklim değişikliği ve ormansızlaşmanın birleşimi ile tetiklendiği vurgulanıyor.

BREZİLYA AMAZONU’NDA HIZLI KAYIP

Dünya Kaynakları Enstitüsü Küresel Orman İncelemesi, Brezilya Amazonu’nun 2024 yılında 28 bin metrekare orman kaybedeceğini tahmin ediyor. Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları Amazonların belirsiz geleceğini tekrar gözden geçiriyor. Bazı uzmanlar, bu değişimlerin Amazonları, yeşil yağmur ormanlarından kuru bir çayırlığa dönüştürebilecek kritik bir eşiğe sürüklediğini ileri sürüyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TROPİKAL YAĞMUR ORMANI

Amazon, 6 milyon metrekarelik alanıyla dünyadaki en büyük tropikal yağmur ormanı konumunda. Aynı zamanda, dünya genelindeki bitki ve hayvan türlerinin yüzde 10’unu barındırıyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na göre Amazon, 99 milyar tondan 154 milyar tona kadar karbon içeriyor ve her yıl ortalama 180 santimetre yağış alıyor. Bu nedenle, iklimi düzenleyen küresel su ve karbon döngülerinin önemli bir bileşenini oluşturuyor.