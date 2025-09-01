Amb Başkanı Fed İle Tehlikeyi Belirtti

FED’İN BAĞIMSIZLIĞI ÜZERİNE CİDDİ UYARILAR

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Fransa’da Radio Classique radyosuna verdiği röportajda, Fed’in bağımsızlığını kaybetmesinin dünya için “ciddi bir tehlike” olabileceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma çabalarının “ABD ekonomisi ve dünya ekonomisi için çok ciddi bir tehlike” oluşturduğunu belirten Lagarde, “ABD’nin para politikası artık bağımsız olmayıp şu veya bu kişinin emirlerine bağlı olsaydı, o zaman bunun dünya çapında yaratacağı etkiler nedeniyle Amerikan ekonomisinin dengesi üzerindeki etkinin çok endişe verici olacağına inanıyorum, çünkü bu dünyanın en büyük ekonomisi” değerlendirmesini yaptı.

ÜLKE RİSKLERİNDE ARTIŞ

Lagarde, Fransa’daki güvenoyuna hazırlık sürecine dikkat çekerek Euro Bölgesi ülkelerinde hükümetlerin düşmesine dair tüm risklerin önemli bir mesele olduğunu vurguladı. “Piyasalar riskleri değerlendiriyor ve son günlerde ülke risklerinin arttığını görüyoruz” sözlerini sarf etti. Fransa Başbakanı Francois Bayrou, harcamalarda sert kesintiler ve vergi artışları içeren planlarını muhalefet partilerinin desteklemeyi reddetmesi nedeniyle 8 Eylül’de parlamentodan güvenoyu isteyecek. Parlamentonun sert bir biçimde bölünmüş olduğu bir ortamda, Fransa’nın şu anda Euro Bölgesi’nin en büyük bütçe açığıyla nasıl başa çıkacağına dair belirsizlik ihtimalinin yatırımcı endişelerini artırdığı görülüyor.

BORÇ SORUNU VE HÜKÜMET PLANLARI

Geçtiğimiz hafta Fransız tahvillerinde yaşanan satışlar, Almanya’ya kıyasla borçlanma maliyetlerini Ocak ayından bu yana görülmemiş seviyelere yükseltti. AMB Başkanı Lagarde, borç sorununu çözmenin tüm ülkeler için hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti ancak bu hedefe ulaşmak için izlenecek siyasi yollar hakkında açıklama yapmadı. Lagarde, “Devletin, yerel yönetimlerin ve ülkenin finansmanına olanak sağlayacak şekilde sürdürülebilir bir borç isteğinin, finans piyasalarında güvenilirliğin olduğunun mesajını vermek için kamu maliyesi açısından disipline ihtiyaç var” şeklinde konuştu. Fransa’da Başbakan Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar euro civarında tasarruf yapılmasını öngören ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurdu.