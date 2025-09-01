AmB Başkanı, Fed’in Bağımsızlığını Uyardı

FED’İN BAĞIMSIZLIĞI ÜZERİNE UYARILAR

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Fransa’da Radio Classique radyosuna yaptığı açıklamada, Federal Rezerv’in bağımsızlığını yitirmesinin dünya genelinde “ciddi bir tehlike” teşkil edeceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma planlarının “ABD ekonomisi ve dünya ekonomisi için çok ciddi bir tehlike” yaratacağını vurgulayan Lagarde, “Eğer ABD’nin para politikası artık bağımsız olmayıp bir kişinin emirlerine bağlı olursa, bunun dünya genelinde yaratacağı etkilerin Amerikan ekonomisinin dengesi üzerinde endişe verici olacağına inanıyorum, çünkü bu dünyanın en büyük ekonomisi” değerlendirmesinde bulundu.

ÜLKELER ARASINDA RİSKLER ARTIYOR

Lagarde, Fransa’daki güvenoyuna dair gelişmelere de dikkat çekti ve Euro Bölgesi ülkelerinde hükümetlerin düşmesine yönelik risklerin endişe verici olduğunu belirtti. “Piyasalar riskleri değerlendiriyor ve son günlerde ülke risklerinin arttığını görüyoruz” diye konuştu. Fransa Başbakanı Francois Bayrou, harcama kesintileri ve vergi artışlarını içeren planlarını muhalefetin desteklememesi nedeniyle 8 Eylül’de parlamentodan güvenoyu isteyecek. Mevcut ortamda, Fransa’nın Euro Bölgesi’nin en büyük bütçe açığı ile nasıl başa çıkacağına dair belirsizlik, yatırımcılar arasında endişeleri yeniden tetikledi.

BORÇ SORUNU HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

AMB Başkanı, borç sorununu çözmenin tüm ülkeler için hayati önem taşıdığını ifade etti ancak bu hedefe ulaşmak için izlenecek siyasi yollar konusunda herhangi bir yorumda bulunmadı. Lagarde, “Devletin, yerel yönetimlerin ve ülkenin finansmanını sağlayacak şekilde sürdürülebilir bir borç isteğinin, finans piyasalarında güvenilirlik mesajını vermek için kamu maliyesi açısından disipline ihtiyaç var” diyerek durumu özetledi. Fransa’da Başbakan Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar euro civarında tasarruf sağlanmasını öngören 2026 bütçesini görüşmeden önce hükümeti güven oylamasına götüreceğini açıkladı.