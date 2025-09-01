AMB Başkanı Lagarde’dan Fed Uyarısı: Tehlike

DÜNYA İÇİN CİDDİ BİR TEHLİKE

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, bugün Fransa’da Radio Classique radyosuna verdiği röportajda, Fed’in bağımsızlık kaybının tüm dünya için “ciddi bir tehlike” yarattığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma yönündeki olası adımlarının, “ABD ekonomisi ve dünya ekonomisi için çok ciddi bir tehlike” oluşturacağını belirten Lagarde, “Eğer ABD’nin para politikası artık bağımsız olmayıp, herhangi bir kişinin emirlerine bağlı olursa, bu durumun dünya genelinde yaratacağı etkiler nedeniyle Amerikan ekonomisinin dengesi üzerinde endişe verici bir etki olacağını düşünüyorum, çünkü bu dünyanın en büyük ekonomisi” şeklinde değerlendirme yaptı.

Lagarde ayrıca, Fransa’daki güven oylamasına dair gelişmelere dikkat çektiği konuşmasında, Euro Bölgesi ülkelerinde hükümetlerin düşmesine yönelik tüm risklerin endişe verici olduğunu vurguladı. “Piyasalar, riskleri değerlendiriyor ve son günlerde ülke risklerinin arttığını görüyoruz” diyen Lagarde, mevcut durumun ekonomik başa çıkma becerisini zorlaştırdığını belirtti. Fransa Başbakanı Francois Bayrou, harcamalarda sert kesintiler ve vergi artışları içeren tasarıların muhalefet partilerinin desteğini alamayacağı gerekçesiyle 8 Eylül’de parlamentodan güvenoyu talep edeceğini duyurdu. Parlamento içerisindeki sert bölünmüşlük, Fransa’nın Euro Bölgesi’nin en büyük bütçe açığı ile nasıl başa çıkacağına dair belirsizlikleri yeniden artırarak yatırımcıların endişelerini alevlendirdi.

BORÇ SORUNU KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Lagarde, borç sorununu çözmenin tüm ülkeler için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti fakat bu hedefe ulaşmanın nasıl olacağına dair yorum yapmadı. “Devletin, yerel yönetimlerin ve ülkenin finansmanını sağlamak adına sürdürülebilir bir borç stratejisine ihtiyaç var. Finans piyasalarına güvenilirlik mesajı vermek için kamu maliyesinde disipline ihtiyaç var” şeklinde ifade eden Lagarde, hükümetin hazırladığı 2026 bütçesine yönelik tasarruf önerilerinin, bazı resmi tatillerin kaldırılmasını içeren ve Fransız toplumunun tepkisini çeken bir plan dahilinde olduğunu belirtti.