Amb Başkanı’ndan Fed Uyarısı

FED’İN BAĞIMSIZLIĞI CİDDİ TEHLİKE

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Fransa’da Radio Classique radyosuna verdiği röportajda, Fed’in bağımsızlığını yitirmesinin küresel düzeyde “ciddi bir tehlike” oluşturduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma girişimlerinin “ABD ekonomisi ve dünya ekonomisi için çok ciddi bir tehlike” yaratacağının altını çizen Lagarde, “Eğer ABD’nin para politikası artık bağımsız olmayıp şu veya bu kişinin emirlerine bağlı olursa, bunun dünya çapında yaratacağı etkilerin Amerikalı ekonomisinin dengesi üzerinde çok endişe verici olacağına inanıyorum, çünkü bu dünyanın en büyük ekonomisi” diye belirtti.

ÜLKE RİSKLERİ ARTIYOR

Lagarde, Fransa’daki güvenoyuna hazırlanan gelişmelere dikkat çekerek Euro Bölgesi ülkelerindeki hükümetlerin düşmesine dair risklerin endişe verici olduğunu ifade etti. “Piyasalar riskleri değerlendiriyor ve son günlerde ülke risklerinin arttığını görüyoruz” yorumunu yaptı. Fransa Başbakanı Francois Bayrou, muhalefet partilerinin destek vermemesi nedeniyle, harcamalarda sert kesintiler ve vergi artışları içeren bütçe planlarını görüşmek üzere 8 Eylül’de parlamentodan güvenoyu isteyecek. Parlamentonun bölünmüş olduğu bir ortamda, Fransa’nın Euro Bölgesi’nin en büyük bütçe açığıyla nasıl başa çıkacağına dair belirsizlik ihtimali, yatırımcı endişelerini yeniden arttırdı.

Geçtiğimiz hafta Fransız tahvillerinde yaşanan satışlar, Almanya’ya kıyasla borçlanma maliyetlerini Ocak ayından bu yana görülmemiş seviyelere çıkardı. AMB Başkanı, borç sorununu çözmenin tüm ülkeler için hayati önem taşıdığını ifade etti fakat bu hedefe ulaşmada izlenecek politikalarla ilgili yorumda bulunmadı. Lagarde, “Devletin, yerel yönetimlerin ve ülkenin finansmanına olanak sağlayacak şekilde sürdürülebilir bir borç isteğinin, finans piyasalarında güvenilirliğin olduğunu göstermek için kamu maliyesi açısından disipline ihtiyaç var” dedi. Fransa’da Başbakan Francois Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar euro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepkisini toplayan 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurdu.