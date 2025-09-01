Amb Başkanı’ndan Fed Uyarısı: Tehlike Olur

AMB BAŞKANI LAGARDE’DAN FED RİSKLERİ AÇIKLAMASI

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, bugün Fransa’da Radio Classique radyosunda yaptığı röportajda, ABD’nin Merkez Bankası Fed’in bağımsızlığını yitirmesinin dünya genelinde ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurguladı. Lagarde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almak için atacağı adımların “ABD ekonomisi ve dünya ekonomisi için çok ciddi bir tehlike” yaratacağını belirtti. “Eğer ABD’nin para politikası artık bağımsız olup bir kişinin emirlerine tabi olursa, bunun dünya çapında yaratacağı etkilere bağlı olarak Amerikan ekonomisinin dengesi üzerindeki etkinin son derece endişe verici olduğunu düşünüyorum, çünkü bu dünyanın en büyük ekonomisidir” diye konuştu.

ÜLKE RİSKLERİ ARTIYOR

Lagarde, güvenoyu için hazırlanan Fransa’daki gelişmelere de dikkat çekerek Euro Bölgesi ülkelerinde hükümetlerin düşmesine dair tüm risklerin endişe verici olduğunu ifade etti. “Piyasalar riskleri değerlendiriyor ve son günlerde ülke risklerinin arttığını görüyoruz” açıklamasında bulundu. Fransa Başbakanı Francois Bayrou, harcamalarda sert kesintiler ve vergi artışları içeren planlarının muhalefet partileri tarafından desteklenmemesi sebebiyle 8 Eylül’de parlamentodan güvenoyu isteyecek. Parlementonun oldukça bölünmüş olduğu bu ortamda, Fransa’nın Euro Bölgesi’nin en büyük bütçe açığıyla nasıl başa çıkabileceğine dair belirsizlikler yatırımcı endişelerini artırdı. Geçtiğimiz hafta Fransız tahvillerinde yaşanan satışlar, Almanya’ya kıyasla borçlanma maliyetlerini Ocak ayından bu yana görülmemiş seviyelere çıkardı.

BORÇ PROBLEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

AMB Başkanı, borç sorununu çözmenin tüm ülkeler için hayati öneme sahip olduğunu belirtti fakat bu hedefe ulaşmak için izlenecek siyasi yollar hakkında yorumda bulunmadı. Lagarde “Devletin, yerel yönetimlerin ve ülkenin finansmanını sağlayacak şekilde sürdürülebilir bir borç isteğinin, finans piyasalarında güvenilirliğin temeli olduğunu göstermek için kamu maliyesi açısından disipline ihtiyaç var” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Fransa’daki Başbakan Francois Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar euro civarında tasarruf sağlamayı öngören ve Fransızların tepkisini çeken 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini bildirmişti.