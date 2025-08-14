Ambarlı’da Kadına Şiddet Olayı Yaşandı

OLAYIN Meydan GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Ambarlı Sahili’nde gerçekleşti.

TARTIŞMA VE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, sahilde yürüyüş yapan bir çift arasında başlayan tartışmada, M.A. kadına yumruk atmaya başladı. Kadını korumak için müdahale edenler, şüpheliye tepki gösterdi. Bunun üzerine M.A. da müdahale edenlere sert şekilde yanıt verdi.

POLİS MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.A.’yı gözaltına aldı. Kadının darbe alarak yaralanma durumu olmadığı öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayın çevresinde bulunan kişiler, M.A.’nın kadını darbettiği anları cep telefonlarıyla kaydetti.