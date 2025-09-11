Gündem

Ambulans Devrildi, 3 Sağlık Personeli Yaralandı

ambulans-devrildi-3-saglik-personeli-yaralandi

KAZA KELKİT İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Kazanın gerçekleştiği yer Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi oldu. Buğra N. (38) tarafından sürülen 29 DB 247 plakalı ambulans, Kelkit-Şiran kara yolunun Kılıçtaşı köyü mevkisinde kontrolsüz bir şekilde yola devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine, durumun ciddiyetini anlayan yetkililer hızla 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Kazada yaralanan sürücü Buğra N. ile sağlık personeli Alperen Y. (26) ve Hilal D. (26), en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖNEMLİ

Gündem

Ambulans Kontrolden Çıkıp Devrildi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir ambulans devrildi. Kazada, araçtaki üç sağlık personeli yaralandı. Olayın nedeni ise henüz belirlenemedi.
Gündem

Bali Adası’nda Sel: 14 Ölü

Bali Adası'nda yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 14 kişi yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.