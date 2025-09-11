Ambulans Devrildi, 3 Sağlık Personeli Yaralandı

KAZA KELKİT İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Kazanın gerçekleştiği yer Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi oldu. Buğra N. (38) tarafından sürülen 29 DB 247 plakalı ambulans, Kelkit-Şiran kara yolunun Kılıçtaşı köyü mevkisinde kontrolsüz bir şekilde yola devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine, durumun ciddiyetini anlayan yetkililer hızla 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Kazada yaralanan sürücü Buğra N. ile sağlık personeli Alperen Y. (26) ve Hilal D. (26), en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.