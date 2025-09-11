Ambulans Devrildi, Üç Sağlık Personeli Yaralı

Haberler

AMBULANS KAZASI VE YARALANMALAR

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde meydana gelen bir kazada, ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı. Buğra N. (38) yönetimindeki 29 DB 247 plakalı ambulans, Kelkit-Şiran kara yolunun Kılıçtaşı köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine, acil müdahale için 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ile beraber sağlık personeli Alperen Y. (26) ve Hilal D. (26), en yakın hastanelere kaldırıldı.

ÖNEMLİ

