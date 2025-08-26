Ambulans Helikopter, Hasta Taşıdı

AMBULANS HELİKOPTERİ KULUNCAK’TA GÖREVİNE DEVAM ETTİ

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde, göğüs ağrısı çeken bir hastanın acil sevkinde ambulans helikopter kullanıldı. M.G. isimli hasta, Kuluncak Devlet Hastanesi’ne başvurduktan sonra Malatya’ya gönderilmesi kararlaştırıldı. 112 Komuta Merkezi’ndeki doktorlar, hastanın kara yolu ile taşınmasının zaman alacağı endişesiyle ambulans helikopter ile naklinin yapılmasına karar verdi.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Ambulans helikopterin kara yoluna inebilmesi için Karayolları ve emniyet personeliyle irtibat sağlandı. Ardından, kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve ambulans helikopter güvenli bir şekilde iniş yaptı. Hasta, ambulansdan helikoptere dikkatlice aktarıldı.

HEKİMLER TEDAVİYE DEVAM ETTİ

Havalanarak kısa süre içinde Turgut Özal Tıp Merkezi’ne iniş yapan helikopter, M.G.’yi acilen tedavi altına aldı. Hastanın durumu hakkında bilgi verilmedi, ancak yapılan transferin başarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.