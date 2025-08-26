Ambulans Helikopter Hastayı Aldı

Haberler

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti bulunan bir hastayı almak için kara yoluna inen ambulans helikopter, M.G. isimli hastayı Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürdü. Kuluncak Devlet Hastanesi’ne başvuran M.G., acil bir sevk gerekliliği ile karşılaştı.

112 Komuta Merkezi hekimlerince yapılan değerlendirme sonucunda, kara yolu ile taşınma süresinin uzun olabileceği düşünülerek, zaman kaybını önlemek amacıyla ambulans helikopter ile sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine, Karayolları ve emniyet personeli ile irtibata geçildikten sonra kara yolunun çift yönlü olarak trafiğe kapatılması sağlandı.

Ambulans helikopter kara yoluna iniş yaptıktan sonra, M.G. hastası ambulansla helikoptere taşındı. Helikopter, kısa sürede havalanarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Transfer edilen M.G. burada tedavi altına alındı.

Uyuşturucu Operasyonu, 21 Obje Ele Geçirildi

Develi'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 10 gram esrar, 38 kök kenevir ve 21 tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kadın Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Yandık, eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Doğan Ş. ise hızla yakalandı.

