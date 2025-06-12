Ambulans Kaza Yaptı, 5 Yaralı!

KAZA VE YARALILAR

Sivas’ın Zara ilçesinden Sivas kent merkezine hasta taşıyan B.K. yönetimindeki ambulans, kavşakta C.T. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada, ambulans şoförü B.K., sağlık personeli K.Ç., ambulansta bulunan hasta E.Y., refakatçisi B.K. ve otomobil sürücüsü C.T. yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.