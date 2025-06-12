Ambulans Kaza Yaptı: 5 Yaralı Var

AMBULANS VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Sivas’ın Zara ilçesinden Sivas kent merkezine hasta taşıyan B.K. yönetimindeki ambulans, bir kavşakta C.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Bu kaza sonucunda toplamda 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada ambulans şoförü B.K., yanında bulunan sağlık personeli K.Ç., ambulansta taşıdığı hasta E.Y., hasta refakatçisi B.K. ve otomobil sürücüsü C.T. yaralı olarak hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ambulanslarla taşınarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.