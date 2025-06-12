Ambulans Kaza Yaptı: 5 Yaralı Var

AMBULANS VE OTOMOBİL ÇARPŞTI

Sivas’ın Zara ilçesinden Sivas kent merkezine hasta taşıyan B.K. yönetimindeki ambulans, kavşakta C.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın sonucunda ambulansta yer alan sürücü B.K., sağlık personeli K.Ç., hasta E.Y., refakatçisi B.K. ve otomobilin sürücüsü C.T. yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.