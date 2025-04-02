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Ambulans Kaza Yaptı, İlk Müdahale Çevreden

AMBULANS KAZASI VE İLK MÜDAHALE

Bursa’da, vakayı hastaneye yetiştirmek için yola çıkan bir 112 ambulansı, kontrolden çıkarak devrildi. Bu kaza sırasında ambulansta bulunan sağlık ekipleri ve hasta kişiye ilk müdahaleyi, çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay, saat 18.00 civarında Güzelyalı kavşağı yakınlarındaki Mudanya Yolu üzerinde gerçekleşti.

YAĞIŞ ETKİSİ VE KAZANIN SEBEPLERİ

Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşı hastaneye yönlendiren ambulans, yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazayı gören çevredeki insanlar, hemen 112 ekiplerine haber vererek kazazedelerin yardımına koştu. Sağlık ekiplerine ve hastaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı ve olay yerine gelen resmi sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

TRAFİK DÜZENLEMESİ VE SORUŞTURMA

Polis ekipleri, kaza sonrası trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Kazayla ilgili geniş bir soruşturma başlatıldı. Devrilen ambulans, olay yerinden çekici yardımıyla otoparka alındı.

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