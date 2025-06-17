Ambulans, Otomobile Arkadan Çarptı

KAZA DETAYLARI

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Edincik mevkiinde, seyir halindeki ambulansın otomobile arkadan çarpması sonucunda bir sağlık çalışanı yaralanıyor. İlk bilgilere göre, Bandırma-Gönen Karayolu üzerinde Bandırma yönüne giden 10 ADM 61 plakalı araca, aynı yönde ilerleyen 10 ABS 540 plakalı ambulans çarpıyor.

YARALI SAYISI VE DURUM

Çarpmanın etkisiyle ambulans içerisinde bulunan yaşlı bir hasta sedyeden düşerken, bir sağlık çalışanının kolu kırılıyor. Yaralanan sağlık çalışanı ile hasta, olay yerine gönderilen başka bir ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor.