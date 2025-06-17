Haberler

Ambulans, Otomobile Arkadan Çarptı

KAZA DETAYLARI

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Edincik mevkiinde, seyir halindeki ambulansın otomobile arkadan çarpması sonucunda bir sağlık çalışanı yaralanıyor. İlk bilgilere göre, Bandırma-Gönen Karayolu üzerinde Bandırma yönüne giden 10 ADM 61 plakalı araca, aynı yönde ilerleyen 10 ABS 540 plakalı ambulans çarpıyor.

YARALI SAYISI VE DURUM

Çarpmanın etkisiyle ambulans içerisinde bulunan yaşlı bir hasta sedyeden düşerken, bir sağlık çalışanının kolu kırılıyor. Yaralanan sağlık çalışanı ile hasta, olay yerine gönderilen başka bir ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas’ta Başladı

Sivas'ta 5 bin sporcunun yer aldığı Türkiye Güreş Şampiyonası, 10 minder ve beş yaş kategorisiyle başladı. Etkinlik, 22 Haziran Pazar günü tamamlanacak.
Haberler

Bae, Umman Körfezi’nde Tanker Çarpıştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'Adalynn' adlı petrol tankerinin başka bir tankerle çarpışması sonucu 24 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.