Ambulans Şoförü Kazayı Önledi

DİKKATLİ ŞOFÖR FAİLAYI ÖNLEDİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde, ambulans şoförünün dikkati büyük bir kazayı önledi. Olay, Mersin – Adana yönündeki Sait Polat Bulvarı üzerindeki Musalla kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mersin’den Tarsus Devlet Hastanesine hasta bırakan 33 ACS 108 plakalı ambulansın sürücüsü, seyir halindeyken önüne çıkan 2 kişi tarafından kullanılan 33 NKU 48 plakalı motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı ve refüje çıktı.

KAZA MADDİ HASARLA ATLATILDI

Ambulans sürücüsünün dikkatli davranışı sayesinde kaza maddi hasarla atlatıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.