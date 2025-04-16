Ambulans Şoförü, Silahlı Saldırıya Uğradı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde gerçekleşen yol kavgasında silahlı saldırıya uğrayan ambulans şoförü, yaşadığı korkunç anları paylaştı. Olayın şokunu hâlâ atlatamayan sürücü, geceleri uyuyamadığını ifade etti. Olay, 14 Nisan Pazartesi günü Refik Şevket Mahallesi 2148/11 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İzmir Şehir Hastanesi’nden Menemen yönüne giden özel bir kuruma ait 35 AUH 021 plakalı ambulansa, bilinmeyen bir sebepten dolayı U.Ü. (32) isimli şahıs tarafından tabancayla ateş açıldı. Mermiler ambulansa isabet ederken, saldırgan olay yerinden 06 EDR 872 plakalı aracıyla kaçtı.

Olayın Panik Ortamı

Olay anında büyük bir panik yaşayan ambulans sürücüsü İbrahim Kutlutürk (51) ve yanındaki sağlık görevlileri M.Y. ve C.S., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayda yaralanan kimse olmadığı anlaşılırken, ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, U.Ü. suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ifadesinde, ambulans görevlilerinin kendisine trafikte saldırdığını ve bu sebeple silahını ateşlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.Ü., mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Yaşanan Korku Dolu Anlar

Ambulans şoförü İbrahim Kutlutürk, yaşadığı dehşet dolu anları şu sözlerle anlattı: “Pazartesi günü öğle saatlerinde İzmir Şehir Hastanesi’ne cihaz almak için gitmiştim. Hastane içinde yavaşlayınca önümdeki bir araç beni kesti. Sürücüsü inip önce kapıya sonra yüzüme yumruk attı. Ben de karşılık verince arabasına gidip silahını aldı. Silahı görünce hemen hareket ettim. Sonrasında arabaya ateş etti ve beni takip etmeye başladı. Onu atlattıktan sonra Ege Üniversitesi Hastanesi acil bölümüne sığındım. Sonrasında hastane polisine gidip şikayetçi oldum. Çok korktum, geceleri hâlâ uyuyamıyorum.”

Güvensizlik Sorunu

Olay sırasında şans eseri ambulansta hasta olmadığını belirten Kutlutürk, “Mermiler eğer tüplere isabet etseydi, araç tamamen patlayabilirdi. O durumda hasta da biz de ölebilirdik. Özel ambulanslarda ne yazık ki kamera yok. Kamera olmadığı için bu tür olaylarda kendimizi koruyamıyoruz. Araçta bir kamera olsaydı emniyetin işini de kolaylaştırırdı” diye konuştu. Ayrıca, Kutlutürk’ün darp raporu aldığını da sözlerine ekledi.