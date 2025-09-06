Ambulans Takip Edildi, Şahıslar Gözaltında

AMBULANS KOVALAMASI VE GÖZALTILAR

Eskişehir’de, iki şahsın bulunduğu araç, ambulansı kilometrelerce kovaladı ve ambulans Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’ne sığındı. İddialara göre, izinsiz olarak kuruma giren şahıslar, ambulansa çarptı. Gözaltına alınan şahıslara alkol testi yapılmadan işlem gerçekleştirildi. Olay, Odunpazarı ilçesinde bulunan Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’nde gelişti.

KOVALAMACANIN BAŞLANGICI

Erenköy Mahallesi’nde, Mamuca Kavşağı’ndan geçen 26 E 2371 plakalı ambulans, 26 FK 695 plakalı bir otomobilden yol istedi. Ancak, araştığı kişiler ambulansa sinirlenerek takibe aldı. Dört bir yandan sıkıştırmaya başlayan bu araç, ambulansın hızlı bir şekilde kaçmasına rağmen peşini bırakmadı. Hızla ilerleyen ambulans, çeşitli yollarla izini kaybettirmeye çalıştı ve birçok kaza atlatmasına rağmen sahanın içinde yol almaya devam etti.

BAŞHEKİMLİĞE SIĞINMA

Takip eden araç, ambulansın peşinden Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’ne giriş yaptı ve ambulansa yönelen iki şahıs bağırmaya başladı. Korku dolu anların yaşandığı Bahçedeki sağlık görevlileri, kapıları kilitleyerek güvenliğini sağladı. İddialara göre, şahıslar ambulansa vurmaya başlayarak durumu daha da zora soktu. Gözaltına alınmak üzere polise ihbarda bulunuldu, ancak olay yerine yalnızca bir polis ekibi geldi.

ŞAHISLARIN TUTUMU

Polislerin işlemleri sırasında, şahısların kuruma doluşan arkadaşlarının durumu dikkat çekti. Üzerinde polis denetimi olan şahıslardan biri, gözaltına alınma ihtimalini öğrenince sağlık ekibinden özür dileyerek evine gitmek istedi. Ancak bu çabası sonuç vermedi. Basın mensubunun sorusuna yanıt vermekten kaçınan şahıs, sonunda “Benim özlük haklarıma saldırı var” diyerek serzenişte bulundu. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı. Ayrıca sağlık ekibi, maruz kaldıkları şiddetten dolayı görevlerine devam edemeyeceklerini belirtti.