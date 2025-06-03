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Ambulans TIR’la çarpıştı, 8 yaralı

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KAZA DETAYLARI

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde bir ambulans, TIR ve iki otomobilin karıştığı kazada, biri ağır olmak üzere toplamda sekiz kişi yaralanıyor. Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Yeniçağa-Mengen kavşağında gerçekleşiyor. Gerede’den Bolu’ya sağlık sorunları nedeniyle sevk edilen Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er’i taşıyan ambulans, kavşakta bir otomobille çarpışıyor. Bu kazaya bir TIR ve bir otomobil daha dahil oluyor.

ZARAR GÖRENLERİN DURUMU

Kazanın ardından ambulansta bulunan Başsavcı Aybüke Rana Er’in de aralarında bulunduğu toplam sekiz kişi yaralanıyor. Kaza sonrası, olay yerine yapılan ihbarla birlikte sağlık ve polis ekipleri hızla sevk ediliyor. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Hafif şekilde yaralanan Başsavcı Aybüke Rana Er’in durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

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