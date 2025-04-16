Ambulansa Ateş Eden Şüpheli Tutuklandı

AMBULANSA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir’in Bayraklı ilçesinde seyir halindeki bir ambulansa silahla ateş eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Refik Şevket Mahallesi 2148/11 Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, şehir hastanesinden Menemen yönüne doğru seyreden özel bir kuruma ait 35 AUH 021 plakalı ambulansa U.Ü. (32) isimli kişi tarafından bilinmeyen bir sebeple tabancayla ateş açıldı. Mermiler ambulansa isabet ederken, şüpheli şahıs olay yerinden 06 EDR 872 plakalı otomobiliyle kaçtı.

PANİK VE İHBAR

Olay anında büyük bir panik yaşayan ambulans sürücüsü İ.K. ile yanındaki sağlık görevlileri M.Y. ve C.S., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli U.Ü., suç aleti tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ İFADESİNİ VERDİ

Emniyetteki ifadesinde, ambulans görevlilerinin kendisine trafikte saldırdığını söyleyen U.Ü., bu nedenle silahını ateşlediğini belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.