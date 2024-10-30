Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Tutuklandı

AMBULANSA YOL VERMEME İDDİASIYLA TUTUKLAMA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, ambulansa kasıtlı yol vermediği iddiasıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı. Valilikten gelen açıklamaya göre, 28 Ekim’de saat 03.08’de, Taşağıl Mahallesi D-400 kara yolunda bir otomobilin, özel hastaneye ait bir ambulansa yol vermediği ve bu duruma dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine bir çalışma başlatıldı.

JANDARMA EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada, Serik’ten Manavgat yönüne giden O.Ç’nin kullandığı otomobilin, aynı yönde seyir halindeki ambulansa kasıtlı olarak yol vermediğini ve hızını yavaşlattığını tespit etti. Araç sürücüsü hızla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YOL VERMEK, TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KONU

Ayrıca, sürücüye “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan idari para cezası uygulandı. Bu durum, ambulansların acil durumlarda yola çıkması gerektiğini ve trafikteki diğer sürücülerin bu hususa dikkat etmesinin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.