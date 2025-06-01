Ambulanslar, Yardım Ulaşımında Engelleniyor

AMBULANSLARIN ULAŞIMI ENGELLENİYOR

Gazze’deki Ambulans ve Acil Servis Müdürü Faris Afane, İsrail ordusunun Refah kentindeki yardım almak isteyen sivillere yaptığı saldırılarda yaralananlara ulaşmalarının zorlaştığını bildirdi. Afane, yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Refah’taki saldırı bölgesine ambulansların girmesini engellediğini ifade ederek, “Yaralıları tahliye etmek, son derece tehlikeli hale geldi. İsrail ordusu, ambulansları kasıtlı şekilde hedef alıyor.” dedi.

SAĞLIK HİZMETLERİ YETERSİZLİĞİ

Bölgede bulunan sağlık imkanlarının oldukça yetersiz olduğunu vurgulayan Afane, “Saldırıların yoğunluğu karşısında yeterli sayıda ambulans bulunmuyor. Yaralılar, ambulans ulaşana kadar yarım saatten fazla beklemek zorunda kalıyor.” şeklinde konuştu. Bu durum, acil müdahalelerin zorlaşması sonucunu doğuruyor ve sağlık hizmetlerine erişimi büyük ölçüde kısıtlıyor.

Afane, Refah’taki yardım dağıtım noktalarının, Filistinliler için neredeyse bir aşağılama merkezi haline geldiğini belirterek, uluslararası topluma bu duruma derhal son verilmesi gerektiği çağrısında bulundu. Özellikle bu sabah Refah’ın Mevasi bölgesinde, yüzlerce sivil insani yardımlara ulaşmak için hareket ederken, İsrail işgal güçlerinin zırhlı araçlardan doğrudan ateş açması sonucu en az 30 Filistinli hayatını kaybetmiş ve 115 kişi yaralanmıştı.