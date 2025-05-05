Amca Şener Sir, 15 Tırla Düğün Yaptı

DÜĞÜN KONYOVU DÜZENLENDİ

Eskişehir’de, vefat eden ağabeyinin oğlu için unutulmaz bir düğün gerçekleştiren amca, 15 tırdan oluşan organize ettiği konvoy ile dikkatleri üstüne çekti. İnşaat sektöründe yer alan Şener Sir, hayatını kaybeden kardeşinin mutlu gününde yanından ayırmadığı yeğenine bu özel anı yaşatmak için düğün konvoyunu düzenledi. Revşan ve Ozan Sir çifti, 15 süslenen tır ile düğün salonuna giderken, renkli görüntülerle dolu bir gün geçirdi.

KORNALARLA EĞLENCE

Hazırlıklardan sonra konvoya katılan tırlar, caddelerde kornalar çalarak eğlence dolu anlar yaşattı. Konvoy, havadan drone ile görüntülendi ve yoldan geçen vatandaşlar bu durumu hayretle karşıladı. Şener Sir, bu organizasyonun bir değişiklik olması amacıyla yapıldığını belirtti.

“ASLINDA HER ŞEY RAHMETLİ ABİM İÇİN”

Bu düğünün, kaybettiği ağabeyinin oğlu için yapıldığını ifade eden Şener Sir, “Aynı gün Eskişehirspor’umuz da 3. Lige çıktı, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şu anda burada 14-15 civarında tır var, fazla kalabalık olmasın ve kimseyi rahatsız etmeyelim diye sayıyı biraz azalttık” dedi. Ayrıca, düğün gününde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti.