Amca, Yeğenini Bıçakladı, Arkadaşını Yaraladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bursa’da meydana gelen olayda, yeğeni Yazgı D. (15) evde erkek arkadaşı Berat S. (17) ile bulunurken, amca Adem D. (52) tarafından ağır yaralandı. Olay, Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi 2’nci Asa Sokak’ta saat 03.00 sıralarında gerçekleşti. Adem D., İstanbul’da yaşayan ağabeyinin evine giderek, anahtarıyla kapıyı açtı.

OLAYIN SEBEPLERİ VE MEVCUT DURUMU

İddialara göre amca, yeğenini ve erkek arkadaşını gördükten sonra, Yazgı D.’yi göğsünden bıçakla yaraladı ve Berat S.’yi de sandalye ile darbetti. Yazgı D. ve Berat S. ağır yaralandı. Adem D., olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan Adem D., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yazgı D. ve Berat S.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

