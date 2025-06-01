Amca, Yeğenini Kurtarmaya Çalışırken Öldü

TRAJİK OLAY ŞANLIURFA’DA GERÇEKLEŞTİ

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, Atatürk Barajı Gölü’nde bir trajedi yaşandı. Ailesiyle birlikte piknik yapan 10 yaşındaki Mesut Can Polat, suya düşen topunu almak için göle girdi. Ancak talihsiz bir şekilde suda kayboldu. Durumu fark eden amca Naif Polat, (30) hemen suya atladı ve yeğenini kurtarmaya çalıştı. Fakat o da gözden kayboldu.

SU ALTI EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından, bölgeye hızla İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polisler, Bozova Bot Komutanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin yoğun çalışmaları sonucunda Naif Polat’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset sudan çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay, çevredekilerde büyük üzüntü yarattı.