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Amcası Tarafından Bıçaklanan Gencin Tepkisi

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Olay, 14.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bir emlakçıda gerçekleşti. Bülent A., kardeşi Mehmet A. ve yeğeni Şevket A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma, kısa süre içinde kavga haline dönüştü. Kavgada Bülent A., kardeşi Mehmet A.’yı kasığından, yeğeni Şevket A.’yı ise karnından bıçakladı. Yaralanan baba-oğul, olayın ardından yere yığılırken Bülent A. olay yerinden kaçıp polis ekiplerine teslim oldu. Apartmanda yaşayanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Baba-oğul, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

ŞEVKET A.’NIN AÇIKLAMALARI

Ambulansla hastaneye sevk edilen Şevket A., “Amcam bıçakladı bizi. Mevzu çekememezlik. Amcam dükkanımızı bastı” şeklinde açıklama yaptı. Yaralı olarak ambulanstan indirilen yeğen Şevket A., sedye üzerinde amcasına, “Dükkan bıçakla basılmaz amcacığım. Canımsın, dükkan bıçakla basılmaz. Erkek ol erkek. Seni seviyorum amcam” diyerek seslendi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikat devam ediyor.

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